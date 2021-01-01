  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نمر: سيتم فرضِ مخالفاتِ على كلِّ من لا يلتزمُ بإجراءاتِ الوِقايةِ والسلامة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذر المتحدثُ باسمِ وِزارةِ الداخلية غسان نمر، من الوضعِ الوَبائي الخطير في فلسطينَ التي دخلتْ الموجةَ الرابعةَ من انتشارِ فيروس كورنا، وارتفاعِ نسبةِ الإصاباتِ.

وأشار نمر إلى جملةٍ منَ الإجراءاتِ التي اتخذتْها لجنةُ الطوارئِ العليا للحدِّ من انتشارِ الفيروس.

وأضاف في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه الإجراءاتِ تتمثلُ بإلزامِ المواطنينَ والموظفينَ في كافةِ القِطاعاتِ لتلقي اللُّقاحات، والعودةِ لفرضِ المخالفاتِ على كلِّ من لا يلتزمُ بإجراءاتِ الوِقايةِ والسلامة، وفرضِ القوانينِ على المحلاتِ المغلقةِ بأنْ تكونَ نسبةُ الإشغالِ فقط 30%؛ لضمانِ الوصولِ للمناعةِ المجتمعية.

وبين نمر أن الشرطة ستقومُ بمتابعة كل هذه الاجراءات وفرض الغرامات، لافتاً إلى لجان الإشراف والمراقبة في المدارس، التي ستُشكل من قبل وزارة التربية والتعليم لمتابعة حملات التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية.

#غسان نمر #مخالفات

الأكثر قراءة اليوم

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع كبير في عدد الاصابات

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

تل أبيب :خطأ فادح ارتكبه قادة الجيش الإسرائيلي أوقع "غولدين" بقبضة حماس

بيتان

عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ونحن بحاجة الى اغتياله و لو على حساب الحرب

---

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية