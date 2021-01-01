الكوماندوز الإسرائيلي يعلم عناصره اللغة والأطباع العربية

القدس المحتلة / سما /

تسابق وحدة الكوماندوز الإسرائيلي الوقت في تدريب عناصرها على تعلم اللغة العربية والسلوك والأطباع العربية للتعامل مع المواقف خلال الأنشطة العملياتية.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه في قلب قاعدة بيت ليد التابعة لها تدرب الوحدة عناصرها بطريقة فريدة للتعامل مع المواقف الصعبة وكيفية التحقيق مع الفلسطينيين والمشتبه بهم، والحصول على معلومات منهم قد تمنع أي هجوم قد يحدث.



وأوضحت أنه على النقيض من دورة الاستجواب القياسية لسلاح المخابرات، والتي تعلم الجنود من جميع أنحاء الجيش الإسرائيلي مستوى أساسيًا من اللغة العربية، فقد اتخذت وحدة الكوماندوز عشر خطوات إلى الأمام ودربت عشرات العناصر سنويًا بطريقة عميقة لتعلم اللغة والسلوك.



وأشار إلى أنه على عكس الماضي، حيث كان هناك محقق واحد في الوحدة أثناء نشاط عملياتي، واليوم سيكون اثنان من المحققين مع كل فريق من أجل القدرة على التواصل مع البيئة في أراضي العدو.