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الشرطة تضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

ضبطت الشرطة اليوم قطعتي سلاحٍ ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة وقبضت على مشتبه به بحيازتها في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبعد عمليات رصد ومتابعة لأحد الأشخاص الذي كان يستقل مركبة وبمتابعة خط سيرها تم ايقافها في مدينة بيت جالا شمال مدينة بيت لحم وبتفتيشها تم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بكمية قليلة والقبض على المشتبه به بحيازتها وبتدوين إفادته أفاد بأنه إضافة لحيازته للمواد المخدرة فإنه يمتلك قطعتا سلاح ناري أيضاً تم ضبطهما من قبل فرع مكافحة المخدرات .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهات الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

#الشرطة

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