لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

غزة / سما /

اكدت مصادر مطلعة ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة .

وقال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس ان اتصالات رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع الأشقاء في مصر للتخفيف عن شعبنا وحلحلة بعض القضايا العالقة.

يشار الى ان السلطات المصرية تواصل لليوم الثاني على التوالي اغلاق معبر رفح البري .

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن ان اغلاق مصر لمعبر رفح لم يكن لاسباب فنية بل لاسباب تتعلق بغضب القاهرة من الاحداث الاخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"سما" ان القاهرة تشعر بالاحراج الشديد من التصعيد الاخير والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري الى تل ابيب ورام الله وقطعه تعهدات باستتباب الهدوء على حدود غزة فيما بدات اسرائيل في تقديم تسهيلات محدودة للقطاع كان من المنتظر ان تتسارع وتيرتها خلال الايام المقبلة.

يتبع ..