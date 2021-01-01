  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران



وكالات/سما/

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

قال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين يوم الثلاثاء، "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف ينين: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأوضح ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

#طائرة اوكرانية #ايران #افغانستان #طالبان

الأكثر قراءة اليوم

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع كبير في عدد الاصابات

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

تل أبيب :خطأ فادح ارتكبه قادة الجيش الإسرائيلي أوقع "غولدين" بقبضة حماس

بيتان

عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ونحن بحاجة الى اغتياله و لو على حساب الحرب

---

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية