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484 إصابة بـ"كورونا" في مدارس نابلس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أعلنت محافظة نابلس، أنه تم تسجيل 484 حالة نشطة بفيروس "كورونا" بين الطلبة والكادر التعليمي في مدارس المحافظة.

وأفادت المحافظة في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن هناك 449 إصابة بين الطلبة في المحافظة، وتم إغلاق عدد من الغرف الصفية لأيام عدة، كما تم تسجيل 30 حالة بين الأساتذة والمعلمات، إضافة إلى إصابة 5 من الإداريين.

وأضافت، أن هناك ثلاث مدارس تم إغلاقها لهذا الأسبوع والتوجه نحو التعليم الإلكتروني، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بين طلبتها، وهي مدرسة حمزة بن عبد المطلب المختلطة، وبنات رفيديا، ومدرسة بنات قوصين الثانوية.

#نابلس #فيروس كورونا

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