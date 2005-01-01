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صحيفة عبرية: دول التحالف استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع ضد حركة "طالبان"

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: دول التحالف استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع ضد حركة "طالبان"



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن دول التحالف (الناتو) في أفغانستان، استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع خلال الـ 20 عاما من الحرب ضد حركة "طالبان".


وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى إنه "بالرغم من أن القوات الإسرائيلية لم تكن متواجدة في تلك الدولة (أفغانستان) الواقعة في وسط آسيا والتي مزقتها الحرب، إلا أن العديد من دول التحالف استخدمت الأنظمة الإسرائيلية خلال الـ20 عاما من القتال ضد الجماعة الجهادية المتطرفة"، مؤكدة أن "العديد من تلك الدول استخدمت الطائرات الإسرائيلية الموجهة عن بعد "RPAs" لجمع المعلومات الاستخباراتية، واستخدمت صواريخ "سبايك" الإسرائيلية الصنع في القتال، بالإضافة إلى استخدام مركبة من طراز "MRAP" إسرائيلية الصنع (وهي مدرعة مضادة للكمائن والألغام)".

وكشفت الصحيفة في تقريرها أن "الطائرات بدون طيار كانت واحدة من أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الرئيسية التي استخدمتها الجيوش الأجنبية في أفغانستان"، مشيراة إلى أن "سلاح الجو الألماني بدأ في تشغيل طائرة "أيتان" أو "حيرون-تي بي" في أفغانستان عام 2010، (وهي طائرة بدون طيار تقوم شركة IAI الإسرائيلية بصنعها، وبدأ الجيش الأسترالي عام 2005، أيضًا في تشغيل طائرة "سكايلارك 1" بدون طيار".

بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت الصحيفة العبرية أنه "تم استخدام صاروخ "Spike NLOS (Non Line Of Sight)" التابع لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية من قبل الجيشين البريطاني والكندي في أفغانستان، وأثبتت دقة الصاروخ فائدتها في المعارك ضد طالبان"، مضيفة أنه "مع مغادرة القوات الغربية لأفغانستان وفرض حركة طالبان سيطرتها في البلاد، فقد حصلت الحركة أيضا على أسلحة أمريكية متطورة، بما في ذلك بعض الطائرات بدون طيار، ولكن مع إنهاء الكنديين والبريطانيين والألمان قتالهم قبل عدة سنوات، فمن غير المرجح أن تكون طالبان قد وضعت أيديها على الأنظمة الإسرائيلية الصنع التي قاتلت ضدهم لفترة طويلة".

#دول التحالف #اسلحة اسرائيلية #أفغانستان #طالبان

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