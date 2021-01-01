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"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة قشقلة في الخليل

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة قشقلة في الخليل



الخليل / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للأبنية مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة قشقلة الأساسية العليا للذكور بمديرية تربية الخليل، بدعم من المشروع الألماني (EGPIX) والممول من الحكومة الألمانية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و600 ألف يورو. 

وتتكون المدرسة من 18 غرفة صفية، وغرف إدارية، ومختبرات متخصصة وصالة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، حيث تخدم طلبة المرحلة الأساسية العليا من الصفوف (5-12)، وبطاقة استيعابية 720 طالبا، كما اشتمل المشروع على تزويد المدرسة بما يلزم من أثاث وتجهيزات تعليمية تعلمية تتناسب مع متطلبات المنهاج.

وأوضحت الوزارة، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، وتوفير تعليم نوعي؛ بما يسهم في رفع مستوى الطلبة في إطار بيئة مدرسية جاذبة. 

#التربية والتعليم #مدرسة قشقلة

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