"كورونا" عالميا: 4 ملايين و454 ألف وفاة و213 مليونا و339 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 454 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 213 مليونا وما يقارب من 339 ألف اصابة، تعافى منها 190 مليونا ونحو 904 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 515 ألفا و113 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,650 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي تعاني من سرعة انتشار الفايروس بين مواطنيها، مسجلة (842 وفاة)، وروسيا (776 وفاة)، وإيران (610 وفيات)، وأميركا (406 وفيات)، وفيتنام (389 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (111,134 إصابة)، وإيران (38,657 إصابة)، وبريطانيا (31,914 إصابة)، واليابان (22,285 إصابة)، وروسيا (19,454 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (646,667 وفاة)، والبرازيل (574,944 وفاة)، والهند (435,050 وفاة)، والمكسيك (253,526 وفاة)، والبيرو (197,921 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (38,814,596 إصابة)، والهند (32,474,773 إصابة)، والبرازيل (20,583,994 إصابة)، وروسيا (6,766,541 إصابة)، وفرنسا (6,624,777 إصابة).