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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في الخليل

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب شمال الخليل الشاب وجيه عودة الراعي، ومن بلدة سعير شمال شرق الخليل محمد شوقي جبارين ومحمد إسماعيل جبارين وهاني عيسى جبارين وأحمد موسى جبارين، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، الى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها.

#الخليل #الاحتلال

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