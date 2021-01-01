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التربية والتعليم: أعداد المصابين بالمدارس محدود والتعليم الوجاهي ضروري

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم: أعداد المصابين بالمدارس محدود والتعليم الوجاهي ضروري



رام الله/سما/

 قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين من الطلبة والمعلمين بفيروس كورونا في المدارس محدود للغاية، مؤكدا أن استمرار التعليم الوجاهي أمر ضروري، وتكلفة تعطيله كبيرة جدا.

وتابع خلال حديثه مع اذاعة صوت فلسطين: نتابع بشكل حثيث أي زيادة تطرأ على عدد الإصابات بصفوف الطلبة مقارنة بأول يوم افتتحت فيه المدارس.

وعن الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن في المدارس قال صالح:" لا أعتقد أن تسجيل هذه الإصابات بسبب المدارس لأن وزارة التربية تأخذ الاحتياطات اللازمة الوقائية لحماية الطلبة واستمرار سير العملية التعليمية".


وأشار إلى أن 95% من المعلمين والعاملين في المدارس تلقوا لقاحات كورونا، وهذا إنجاز وأمر يساهم في وقايتهم من الأمراض.

وفيما يتعلق بقرار بدء تطعيم الطلبة في الصفوف (عاشر- حادي عشر- توجيهي) قال صالح: ستكون هذه هي المرحلة الأولى من التطعيم، وعدد الطلبة يبلغ تقريبا 230 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة، وهذا العدد أقل بقليل من ربع عدد الطلبة الملتحقين في المدارس".

#وزارة التربية والتعليم

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