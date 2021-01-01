أبرزت الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها مصادقة الحكومة على افتتاح 70 مركزا للتطعيم ورفع "الحد الأدنى" للأجور إلى 1880 شيقلا.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
"الحياة الجديدة":
-5 وفيات و1366 إصابة بـ" كورونا" وفلسطين في بداية الموجة الرابعة.
-مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى للأجور من "1450" إلى " 1880" شيقلا اعتبارا من العام المقبل.
-اشتية: عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليس مسألة حرية شخصية.
-ترحيب شعبي وفصائلي بمنحة الرئيس لترميم منازل في مخيم الدهيشة.
-تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية على خلفية تأييدها للحقوق الفلسطينية.
-فلسطين تشارك في أعمال اللجنة المعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق الإنسان العربية.
-الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام االله الشقراء".
-الولايات المتحدة تمنح لقاح "فايزر" المضاد لـ "كوفيد- 19 " الموافقة الكاملة.
-"التعليم العالي": كوبا تلغي المنح الدراسية لهذا العام بسبب كورونا.
-إصابة أسير في معتقل حوارة بفيروس "كورونا".
"الأيام":
-"الوباء": 5 وفيات، ورصد 1366 إصابة جديدة.. إجازة دون راتب لموظفي الحكومة غير المطعمين.
-بؤرة استيطانية جديدة في دير استيا الاحتلال يشرد 8 عائلات في الأغوار.
-الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا ابتداء من العام المقبل.
-الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام الله الشقراء".
-بينيت يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن يوم الخميس لعرض إستراتيجية إسرائيلية جديدة لمواجهة إيران.
-أميركا: 21 قتيلا ومفقودين جراء أمطار وفيضانات في ولاية تينيسي.
-الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر في إطلاق نار.
-طالبان تحذر الولايات المتحدة من عواقب إرجاء موعد انسحاب جنودها من أفغانستان.
"القدس":
-مستوطنون يحرقون عشرات الأشجار في بورين ويقيمون بؤرة جديدة على أراضي دير استيا.
-الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على غزة.
- 5 وفيات و1366 اصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة.
-الملك عبد الله الثاني: ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
-مؤسسات المجتمع المدني والأهلي تعلن تعليقها الحوار بشأن حالة حقوق الإنسان.
-الحكومة تصادق على افتتاح "70" مركزا للتطعيم وترفع "الحد الأدنى" للأجور إلى "1880" شيقلا.
-الصحة الإسرائيلية" 670 مريضا بالوباء بحالة خطيرة والفحوصات الموجبة 6.31%.
-"هيومن رايتس ووتش": الغارات الإسرائيلية على الأبراج ترقى إلى جرائم حرب".
-"يديعوت": جيشنا فشل في كشف المسدس المخبأ في سروال "المسلح الفلسطيني".
-مراقبون فلسطينيون: المسافة بين الهدوء في غزة واندلاع مواجهة مع اسرائيل.
-تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية.