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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها مصادقة الحكومة على افتتاح 70 مركزا للتطعيم ورفع "الحد الأدنى" للأجور إلى 1880 شيقلا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-5 وفيات و1366 إصابة بـ" كورونا" وفلسطين في بداية الموجة الرابعة.

-مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى للأجور من "1450" إلى " 1880" شيقلا اعتبارا من العام المقبل.

-اشتية: عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليس مسألة حرية شخصية.

-ترحيب شعبي وفصائلي بمنحة الرئيس لترميم منازل في مخيم الدهيشة.

-تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية على خلفية تأييدها للحقوق الفلسطينية.

-فلسطين تشارك في أعمال اللجنة المعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق الإنسان العربية.

-الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام االله الشقراء".

-الولايات المتحدة تمنح لقاح "فايزر" المضاد لـ "كوفيد- 19 " الموافقة الكاملة.

-"التعليم العالي": كوبا تلغي المنح الدراسية لهذا العام بسبب كورونا.

-إصابة أسير في معتقل حوارة بفيروس "كورونا".

"الأيام":

-"الوباء": 5 وفيات، ورصد 1366 إصابة جديدة.. إجازة دون راتب لموظفي الحكومة غير المطعمين.

-بؤرة استيطانية جديدة في دير استيا الاحتلال يشرد 8 عائلات في الأغوار.

-الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا ابتداء من العام المقبل.

-الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام الله الشقراء".

-بينيت يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن يوم الخميس لعرض إستراتيجية إسرائيلية جديدة لمواجهة إيران.

-أميركا: 21 قتيلا ومفقودين جراء أمطار وفيضانات في ولاية تينيسي.

-الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر في إطلاق نار.

-طالبان تحذر الولايات المتحدة من عواقب إرجاء موعد انسحاب جنودها من أفغانستان.

"القدس":

-مستوطنون يحرقون عشرات الأشجار في بورين ويقيمون بؤرة جديدة على أراضي دير استيا.

-الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على غزة.

- 5 وفيات و1366 اصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة.

-الملك عبد الله الثاني: ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

-مؤسسات المجتمع المدني والأهلي تعلن تعليقها الحوار بشأن حالة حقوق الإنسان.

-الحكومة تصادق على افتتاح "70" مركزا للتطعيم وترفع "الحد الأدنى" للأجور إلى "1880" شيقلا.

-الصحة الإسرائيلية" 670 مريضا بالوباء بحالة خطيرة والفحوصات الموجبة 6.31%.

-"هيومن رايتس ووتش": الغارات الإسرائيلية على الأبراج ترقى إلى جرائم حرب".

-"يديعوت": جيشنا فشل في كشف المسدس المخبأ في سروال "المسلح الفلسطيني".

-مراقبون فلسطينيون: المسافة بين الهدوء في غزة واندلاع مواجهة مع اسرائيل.

-تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية.

#الصحف الفلسطينية

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