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حماس تنعى الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة



غزة/سما/

نعت حركة حماس الشهيد البطل عماد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس، الذي ارتقى شهيدًا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال دفاعًا عن شعبنا ومخيم بلاطة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع خلال تصريح له: "تشيد حركة حماس بتصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما يؤكد بسالة شعبنا وإصراره على استمرار معركة النضال، وقدرته على مواجهة المحتل الصهيوني".

وأكد القانوع على أن "المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة هي الخيار الأمثل والأنجع لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته، وإن دماء الشهداء الأبطال ستنير الطريق لكل الثائرين للمضي قدمًا نحو درب الجهاد والمقاومة، وكنس الاحتلال وقطعان مستوطنيه".


وأضاف: "وأمام صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضنا؛ يتطلب من أجهزة أمن السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقال وقمع للمناضلين والثائرين، وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال الصهيوني".

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، الفتى عماد خالد صالح حشاش (15 عاما)، بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

#حماس #غزة #مخيم بلاطة #عماد حشاش #نابلس

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