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الصحة الإسرائيلية: 9800 إصابة جديدة بكورونا وجرعة ثالثة لمن هم بجيل 30

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 9800 إصابة جديدة بكورونا وجرعة ثالثة لمن هم بجيل 30



القدس المحتلة / سما /

​شخصت 9800 إصابة جديدة بفيروس كورونا  أمس الإثنين، فيما تتجه اللجنة الوبائية للتوصية بمنح الجرعة الثالثة ضد كورونا لمن هم بجيل 30 عاما وما فوق، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي الإصابات النشطة أكثر من 70 ألف حالة نشطة، فيما سجلت الإصابات الخطيرة ارتفاعا لتبلغ 664 بينها 117 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما سجلت 6856 حالة وفاة بكورونا، علما إن إجمالي الإصابات التي شخصت بالبلاد نحو مليون إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، إن تشخيص 9800 إصابة، أمس الإثنين، بمثابة أمر مقلق، فهذه الزيادة مقلقة. أما بالنسبة للمصابين بأمراض خطيرة، فنحن نشهد نوعا من الاستقرار، لكن الأرقام لا تزال في ارتفاع".

وأوضح أش أن الإصابات التي شخصت أمس، بمثابة أعلى معدل يومي بالإصابات التي شخصت خلال الموجة الرابعة، وكذلك أعلى معدل يومي يسجل منذ شباط/فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، ستتم المصادقة على إعطاء جرعة ثالثة من التطعيم ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر خلال الأيام المقبلة، بحسب ما قدر مصدر بوزارة الصحة.

وتهدف وزارة الصحة تطعيم 2 مليون مواطن إضافي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، بحيث يكون العدد الإجمالي لمن حصلوا على الجرعة الثالثة حوالي 3 ملايين شخص. وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد سيحد من انتشار الفيروس.

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