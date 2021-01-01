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الداخلية: فلسطين دخلت في موجة رابعة وتعلن إعادة فرض بعض الإجراءات وهي كالتالي ..

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: فلسطين دخلت في موجة رابعة وتعلن إعادة فرض بعض الإجراءات وهي كالتالي ..



رام الله / سما /

​ قال المتحدث باسم وزارة الداخلية د.غسان نمر، إن فلسطين دخلت في موجة رابعة من فيروس كورونا وهناك ازدياد كبير في عدد الإصابات، لذلك تم إعادة فرض بعد الإجراءات في الأماكن المغلقة وهناك عقوبات لم لا يلتزم.

وأوضح نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "هناك إلزام بعودة لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وأن تكون نسبة الإشغال في المحلات والأماكن المغلقة 30% حتى لا يكون هناك اكتظاظ، خاصة مع قدوم الشتاء والأجواء الباردة وزيادة إغلاق الأماكن".

وأكد أن دوريات للشرطة ستنتشر في الأماكن العامة لمراقبة الالتزامات بالبروتوكولات العامة.

وتابع:" سنشهد عودة لنظام المخالفات في كافة المناطق، خاصة في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل، حيث لم يتم الحديث حتى الآن عن الأماكن العامة".

وأضاف: "وفقا للمحتور الجديد فإن المصاب قد ينقل المرض لـ8 أشخاص حوله، خلافا للسابق عندما كان المصاب ينقل الفيروس لـ3 أشخاص فقط".

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