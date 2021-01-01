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لو كان نتنياهو بالسلطة لكان رده مختلفا

عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ولا يمكننا القضاء على حماس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ولا يمكننا القضاء على حماس



القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان اليوم الثلاثاء، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يتلاعب بالإسرائيليين.
 
وأضاف بيتان خلال مقابلة مع إذاعة 103 FM: "نحن بحاجة إلى اغتيال السنوار حتى لو على حساب الحرب، ولا يوجد خيار آخر، إنه عدو لدود ويتلاعب بنا بقسوة".
 
وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وعد في سياسته خلال 12 سنة مضت بالقضاء على حماس، ومن الواضح أنه لا يمكن القضاء على حماس.
 
وزعم أنه إذا كان نتنياهو في السلطة فإنه سيرد على التصعيد من قطاع غزة بشكل مختلف بعيدا عن التداعيات السياسية ولم يأخذ بالاعتبار حساسية أي زيارة لأمريكا، والرد على إصابة الجندي عند حدود غزة وما كان يجب أن يسمح للمتظاهرين بالاقتراب من السياج الحدودي مع غزة وتشكيل تهديد للجيش.
 
وادعى أن الجندي باريل شموئيلي الذي أصيب عند حدود غزة كان ضحية بسبب زيارة بينيت السياسية إلى واشنطن.

#السنوار #حماس

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