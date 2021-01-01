مصدر فلسطيني يكشف سبب معاقبة مصر لغزة بإغلاق معبر رفح

القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر فلسطيني اليوم الثلاثاء عن دوافع العقوبات المصرية على قطاع غزة والتي شملت إغلاق معبر رفح البري.



وبحسب المصدر لقناة كان العبرية، كان ذلك نتيجة إطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل.



وأوضح المصدر للقناة، أن مصر كانت تفكر في فرض عقوبات على غزة وأغلقت معبر رفح.



يشار إلى أن السلطات المصرية أبلغت وزارة الداخلية في قطاع غزة بإغلاق معبر رفح أول أمس حيث يتواصل إغلاق لليوم الثالث على التوالي، دون توضيح الأسباب، فيما يتكدس مئات العالقين على الجانب المصري وينتظر مثلهم السفر من قطاع غزة حيث يعد المعبر المتنفس الوحيد لحركة المواطنين للخارج.