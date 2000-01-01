مسؤول إسرائيلي : نحن بحاجة إلى إنهاء المشكلة في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفير قرا، إننا بحاجة إلى إنهاء المشكلة في قطاع غزة.



وأضاف قرا وفق إذاعة 103 العبرية: "مقاتلات الجيش نفذت هجمات مكثفة في غزة ردًا على الاضطرابات الحدودية وضربت أربعة أهداف، والمواقف بشأن غزة أكثر طموحًا، نحن بحاجة إلى إنهاء المشكلة هناك، لكن أعتقد أن لدينا أفضل رئيس أركان على الإطلاق".



وتابع: "كل إطلاق نار من غزة سيكون له رد ، وأنا مقتنع بأننا سنرد أيضًا بقوة أكبر بمجرد مطالبتنا بذلك".



واختتم حديثه قائلاً: "لن تحاكمنا حماس، وقد نعيدها 2000 عام إلى الوراء".