  1. الرئيسية
  2. الصحة

البيت الأبيض يعلن موعد استكمال تقرير نشأة فيروس كورونا

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يعلن موعد استكمال تقرير نشأة فيروس كورونا



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن خبراء أمريكيين سيكملون حتى يوم غد الثلاثاء التقرير حول نشأة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والذي طلبه رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول موعد إكمال التقرير: "في الحقيقة هذا سيحدث غدا، اكتبوا في تقويماتكم".

وأوضحت بساكي أن بايدن سيكون الأول من سيطلع على التقرير بنسخته الكاملة، مشيرة إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام.

وسبق أن أمهل بايدن مستشاريه العلميين في مايو 90 يوما لإعداد تقرير يعطي أجوبة على سؤال حول نشأة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في ديسمبر 2019 من الصين وقتل حتى الآن حوالي 4.5 مليون شخص في العالم، وخاصة ما إذا تسرب من مختبر في الصين جراء حادث.

#البيت الابيض #فيروس كورونا #وباء كورونا #واشنطن #جين بساكي #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

الأخبار الرئيسية

شهي

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

تعليمات بمنع الاحتكاك المباشر وامتصاص الضربات: الأمور تتجه نحو تصعيد محتمل.. وحمـاس جاهزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: عدم تلقي اللقاح ليس مسألة حرية شخصية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية