محافظ نابلس يغلق مدرسة قوصين الثانوية للبنات لمدة 3 أيام بسبب "كورونا"

نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم الإثنين، قرارا بإغلاق مدرسة قوصين الثانوية للبنات، غرب نابلس، إثر ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ، في بيان صدر عنه، أنه استنادا للتعليمات العامة التي أقرتها الحكومة اليوم، وبناء على توصيات اللجنة الصحية في المحافظة، وبعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ونتيجة ازدياد أعداد الإصابات بين طالبات مدرسة قوصين الثانوية للبنات، وحرصا على سلامة بناتنا الطالبات، فقد تقرر إغلاق المدرسة اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء ولغاية مساء الخميس المقبل (26-8-2021).

وأشار إلى أن القرار جاء ليتسنى لفرق الطبّ الوقائي حصر خارطة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، وقيام جهات الاختصاص بعملية التعقيم للمدرسة ومرافقها، على أن تستمر العملية التدريسية كالمعتاد في المدارس الأخرى في قرية قوصين.