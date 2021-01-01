  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطات المصرية تغلق معبر رفح لليوم الثاني تواليا

الإثنين 23 أغسطس 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تغلق معبر رفح لليوم الثاني تواليا



غزة / سما /

تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة  لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم مساء اليوم، استمرار إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية ليوم غدٍ الثلاثاء.

اقرا/ي ايضا: مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

كانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت أمس الأحد، أن السلطات المصرية أبلغت بإغلاق معبر رفح اليوم الإثنين.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن ان اغلاق مصر لمعبر رفح لم يكن لاسباب فنية بل لاسباب تتعلق بغضب القاهرة من الاحداث الاخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"سما" ان القاهرة تشعر بالاحراج الشديد من التصعيد الاخير والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري الى تل ابيب ورام الله وقطعه تعهدات باستتباب الهدوء على حدود غزة فيما بدات اسرائيل في تقديم تسهيلات محدودة للقطاع كان من المنتظر ان تتسارع وتيرتها خلال الايام المقبلة.

واوضحت المصادر ان اتصالات مكثفة تجري مع الجانب المصري لاعادة فتح المعبر امام الاف العالقين الفلسطينيين من الطلاب والمرضى والزوار .

#مصر #معبر رفح #اسرائيل #حدود غزة #مسافرين #قطاع غزة #وزارة الداخلية

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

تعليمات بمنع الاحتكاك المباشر وامتصاص الضربات: الأمور تتجه نحو تصعيد محتمل.. وحمـاس جاهزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: عدم تلقي اللقاح ليس مسألة حرية شخصية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية