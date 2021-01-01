السلطات المصرية تغلق معبر رفح لليوم الثاني تواليا

غزة / سما /

تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم مساء اليوم، استمرار إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية ليوم غدٍ الثلاثاء.

اقرا/ي ايضا: مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

كانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت أمس الأحد، أن السلطات المصرية أبلغت بإغلاق معبر رفح اليوم الإثنين.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن ان اغلاق مصر لمعبر رفح لم يكن لاسباب فنية بل لاسباب تتعلق بغضب القاهرة من الاحداث الاخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"سما" ان القاهرة تشعر بالاحراج الشديد من التصعيد الاخير والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري الى تل ابيب ورام الله وقطعه تعهدات باستتباب الهدوء على حدود غزة فيما بدات اسرائيل في تقديم تسهيلات محدودة للقطاع كان من المنتظر ان تتسارع وتيرتها خلال الايام المقبلة.

واوضحت المصادر ان اتصالات مكثفة تجري مع الجانب المصري لاعادة فتح المعبر امام الاف العالقين الفلسطينيين من الطلاب والمرضى والزوار .