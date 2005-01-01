تقرير: دول التحالف في أفغانستان استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع في الحرب ضد طالبان

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الإثنين، أن دول التحالف في أفغانستان استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع خلال 20 عامًا من الحرب ضد حركة طالبان.

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن القوات الإسرائيلية لم تكن متواجدة في الدولة الواقعة في وسط آسيا التي مزقتها الحرب، إلا أن العديد من دول التحالف استخدمت الأنظمة الإسرائيلية خلال 20 عامًا من القتال ضد الجماعة الجهادية المتطرفة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن العديد من الدول استخدمت الطائرات الموجهة عن بعد (RPAs) لجمع المعلومات الاستخباراتية، واستخدمت صواريخ "سبايك" الإسرائيلية الصنع في القتال، بالإضافة إلى استخدام مركبة من طراز MRAP إسرائيلية الصنع (وهي مدرعة مضادة للكمائن والألغام)، وأكد التقرير أن الطائرات بدون طيار كانت واحدة من أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الرئيسية التي استخدمتها الجيوش الأجنبية في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن سلاح الجو الألماني بدأ في تشغيل طائرة "أيتان" أو "حيرون-تي بي" في أفغانستان عام 2010، وهي طائرة بدون طيار تقوم شركة IAI الإسرائيلية بصنعها. كما وبدأ الجيش الأسترالي عام 2005، أيضًا في تشغيل طائرة "سكايلارك 1" بدون طيار.

وبالإضافة إلى الطائرات الموجهة عن بعد (RPAs)، فقد تم استخدام صاروخ Spike NLOS (Non Line Of Sight) التابع لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية من قبل الجيشين البريطاني والكندي في أفغانستان، وأثبتت دقة الصاروخ فائدتها في المعارك ضد طالبان. بحسب "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع مغادرة القوات الغربية لأفغانستان وفرض حركة طالبان سيطرتها في البلاد، فقد حصلت الحركة أيضًا على أسلحة أمريكية متطورة، بما في ذلك بعض الطائرات بدون طيار، ولكن مع إنهاء الكنديين والبريطانيين والألمان قتالهم قبل عدة سنوات، فمن غير المرجح أن تكون طالبان قد وضعت أيديها على الأنظمة الإسرائيلية الصنع التي قاتلت ضدهم لفترة طويلة.