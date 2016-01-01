الجيش الامريكي ينفذ اول تجربة اعتراض باستخدام منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الامن الاسرائيلية اليوم ان الجيش الامريكي نفذ أول تجربة اعتراض صواريخ للقبة الحديدية التي اشترتها واشنطن مؤخرا من اسرائيل، الاعتراض التجريبي نفذ خلال الاسابيع الاخيرة بالتعاون مع وزارة الامن الاسرائيلية، شركة رفائيل، الصناعات الجوية وشركة امبرست في حقل تجريبي في ولاية نيو مكسيكو جنوب الولايات المتحدة.

منظومة القبة الحديدية بنسختها الامريكية من المتوقع ان تقوم بحماية القوات الامريكية من عدد متنوع من التهديدات الجوية من بينها صواريخ كروز، طائرات مسيرة، قذائف هاون ، عملية البيع بدأت عام 2016، حيث تم في هذا العام عرض قدرات القبة الحديدية على واشنطن، وفي عام 2019 وقعت وزارة الامن الاسرائيلية والولايات المتحدة على اتفاق لتزويد واشنطن بمنظومتين للقبة الحديدية، ووصلت الى الولايات المتحدة نهاية عام 2020 وكانت في الاشهر الاخيرة في عملية اختبارات في الولايات المتحدة، وستكون الدولة الوحيدة عدا اسرائيل التي تستخدم المنظومة.

شركة رفائيل تقوم بتطوير وانتاج منظومة القبة الحديدية بالتعاون مع وحدة التا التابعة للصناعات الجوية الاسرائيلية، والتي تقوم بتطوير وانتاج الرادار MMR وشركة امبرست التي توفر نظام القيادة والتحكم، ادارة "السور" في قسم تطوير الوسائل القتالية والبنية التكنلوجية التابعة لوزارة الامن تقوم تطوير النظام الدفاعي متعدد الطبقات لدولة اسرائيل، الذي يعتمد على اربعة طبقات دفاعية تنفيذية- القبة الحديدية، شاربيط كسميم، حيتس 2 وحيتس 3.

وكانت رفائيل وقعت قبل شهر مع شركة لوكهيد مارتن على اتفاق مبدأي لتطوير، انتاج وتسويق مستقبلي لمنظومة دفاعية تعتمد على الليزر، بموجب الاتفاق، الشركتان ستعملان بالتعاون لدعم تطوير المنظومة، تسويقها وتحويلها الى تنفيذية في اسرائيل وسيدرسون تسويق المنظومة في الولايات المتحدة.