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غزة: إعادة شيكات مفقودة بقيمة قرابة 4 ملايين شيكل لصاحبها

الإثنين 23 أغسطس 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إعادة شيكات مفقودة بقيمة قرابة 4 ملايين شيكل لصاحبها



غزة / سما /

أعاد الرقيب أول بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عاهد أبو شعبان، اليوم الاثنين، شيكات مفقودة بقيمة قرابة 4 ملايين شيكل لصاحبها، بعد أن عثر عليها بمدينة غزة.

وقال أبو شعبان، من مرتبات المديرية العامة للتدريب، لموقع وزارة الداخلية، إنه عثر على الشيكات ملقاة على الطريق في شارع الثورة بمدينة غزة، لافتاً إلى أنه أعلن عن ذلك عبر إحدى الإذاعات المحلية تاركاً رقم هاتفه المحمول للتواصل في حال وُجد صاحبها.

وأضاف: أنه تلقى بعد ذلك اتصالاً من صاحب الشيكات المفقودة، الذي أفاد أنه قدم مسبقاً شكوى لدى مركز شرطة الشجاعية، مفصلة بطبيعة وقيمة الشيكات.

بدوره، قال مدير مركز شرطة الشجاعية، المقدم جمال أبو كميل إن عدد الشيكات يبغ 83 شيكاً بقيمة تقارب 4 ملايين شيكل.

وأشار أبو كميل إلى أنه تم تسليم الشيكات لصاحبها، بعد تقديمه تفصيلاً بمواصفاتها وعددها، وذلك بحضور الرقيب أول، أبو شعبان.

من جهته، استضاف اللواء ناصر مصلح، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقدماً الشكر والتقدير له على أمانته.

وأكد مصلح أن هذا السلوك هو سمة منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة شعبهم ووطنهم.
 

#غزة #وزارة الداخلية

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