فلسطين تشارك في أعمال اللجنة المعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق الإنسان العربية

القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الإثنين، في الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة المعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق الإنسان العربية، برئاسة دولة الكويت ومشاركة عدد من ممثلي الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الشؤون الاجتماعية، والقانونية، والإدارية والمالية بالجامعة العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في أعمال الاجتماع: المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "اللجنة الأم"، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، ومؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

وأوضحت أبو غزالة، في كلمتها أمام اللجنة التي عقدت في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة، أن لكل من هذه اللجان ولايتها ونطاق عملها الواجب احترامه تفاديًا لأي ازدواجية أو تداخل في الاختصاصات، مشيرةً إلى أن لجنة حقوق الإنسان هي آلية فريدة من نوعها في منظومة العمل العربي المشترك، حيث إنها اللجنة الفنية الوحيدة المنشأة بموجب صك قانوني هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأسفرت مناقشات الدول، خلال الاجتماع، عن العديد من التوصيات الهامة، التي سترفع إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ156 المقبلة لإقرارها.

يذكر أن الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي: فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، والسعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.