الشرطة تكشف ملابسات قضية " فتاة رام الله الشقراء "

رام الله / سما /

كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاثنين عن ملابسات قضية " فتاة رام الله الشقراء " بعد ان قبضت عليها قوة من ادارة الحراسات في المدينة صباح اليوم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان مواطنين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن فتاة شقراء تتجول في مدينة رام الله اثارت الرعب بين المواطنين حسب وصفهم وتم احضارها لمديرية الشرطة وتسليمها لادارة المباحث العامة والتي قامت بدورها باجراءات البحث والتحري وسماع اقوالها وتعرفت على هويتها ومكان سكناها وهي مواطنة من سكان الداخل الفلسطيني ومتزوجة ولديها ولدان .

واضاف ارزيقات بانه وبالتعاون مع الطب النفسي بوزارة الصحة تم الكشف عليها وتبين انها تعاني من اضطرابات نفسية حادة وتتلقى العلاج لدى اطباء نفسيين وحصلت الشرطة على تقارير طبية حول وضعها وحالتها من الطبيبة التي تعالجها .

وبيّن ارزيقات بان ذويها حضروا لمديرية شرطة محافظة رام الله وتم استلامها وفقا للاصول ولم يتقدم اي شخص بشكوى ضدها .