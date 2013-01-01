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جثمان الشهيد الشبراوي غادر تركيا وسيشيع جثمانه غدا في مخيم جنين

الإثنين 23 أغسطس 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جثمان الشهيد الشبراوي غادر تركيا وسيشيع جثمانه غدا في مخيم جنين



رام الله / سما /

غادر عصر اليوم ، جثمان الأسير المحرر الشهيد محمد حسن احمد شبراوي “38 عاماً”، الأراضي التركية ، متوجهاً للاردن ثم فلسطين ، ومن المقرر وصوله لمخيم جنين فجر الغد، كما أفادت عائلته ، التي عبرت عن حزنها وألمها الشديد لرحيله في ريعان الشباب بعدما خضع لعملية زراعة كلى في المستشفيات التركية .

من جانبها ، عبرت القوى الوطنية والاسلامية في مخيم جنين، عن تضامنها مع عائلة الشبراوي التي قدمت لها التعازي الحارة ، مشيدة ببطولاته ونضالاته وتضحياته ضد الاحتلال الذي قتله ببطء من خلال اهمال علاجه اثناء فترة اعتقاله التي استمرت 5 سنوات ، رغم اصابته بمرض تشمع في الكبد .

وحملت القوى الاحتلال عن استشهاده كونه أحد ضحايا الاهمال الطبي في السجون الاسرائيلية ، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثمانه الذي سينطلق من منزله في مخيم جنين غدا .

الجدير ذكره ، أن الشبراوي ، اعتقل عام 2013 بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الاسلامي ومقاومة الاحتلال ، وتحرر بعدما قضى محكوميته البالغة 5 سنوات ، حيث تزوج ورزق بطفل وحيد عمر عمره 5 سنوات .

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