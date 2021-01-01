  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي السابق أحمد عطون ويمدد لآخر

الإثنين 23 أغسطس 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي السابق أحمد عطون ويمدد لآخر



القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن النائب السابق الأسير المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون بعد اعتقال إداري لمدة عام.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير النائب ” عطون ” بتاريخ 26 /8 /2020، من مكان سكنه المؤقت في مدينة البيرة، وتم إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه وتمديده لمدة ثلاث مرات متتالية، وهو مبعد منذ عشر سنوات عن مدينة القدس مع النائبين محمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير خالد ابو عرفة، وأمضى النائب أحمد عطون 16 عاماً في الأسر في اعتقالات سابقة وتم اعتقال نجله.

يشار إلى أن الاحتلال يلاحق نواب القدس المبعدين بالاعتقال الإداري بشكل متكرر انتقاما منهم.

من جهة أخرى، مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير المقدسي محمد الزغل من حي رأس العامود في سلوان لمدة ثلاثة اشهر.

واعتقل الاحتلال الأسير ” الزغل ” بتاريخ 26 /5 /2021، وصدر بحقه الاعتقال الإداري بقرار من وزير الجيش في دولة الاحتلال، حيث هددت مخابرات الاحتلال بتوسيع استخدام الاعتقال الإداري للمقدسيين ليشمل العشرات منهم بعكس الفترات السابقة، وهو يعتمد على الملف السري الوهمي.

#سلطات الاحتلال #أحمد عطون #افراج عن اسير #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: عدم تلقي اللقاح ليس مسألة حرية شخصية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

حماس : لن نقبل بموت غزة المحاصرة والمقاومة لديها أدواتها لفرض معادلاتها على العدو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية