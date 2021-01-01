الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي السابق أحمد عطون ويمدد لآخر

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن النائب السابق الأسير المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون بعد اعتقال إداري لمدة عام.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير النائب ” عطون ” بتاريخ 26 /8 /2020، من مكان سكنه المؤقت في مدينة البيرة، وتم إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه وتمديده لمدة ثلاث مرات متتالية، وهو مبعد منذ عشر سنوات عن مدينة القدس مع النائبين محمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير خالد ابو عرفة، وأمضى النائب أحمد عطون 16 عاماً في الأسر في اعتقالات سابقة وتم اعتقال نجله.

يشار إلى أن الاحتلال يلاحق نواب القدس المبعدين بالاعتقال الإداري بشكل متكرر انتقاما منهم.

من جهة أخرى، مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير المقدسي محمد الزغل من حي رأس العامود في سلوان لمدة ثلاثة اشهر.

واعتقل الاحتلال الأسير ” الزغل ” بتاريخ 26 /5 /2021، وصدر بحقه الاعتقال الإداري بقرار من وزير الجيش في دولة الاحتلال، حيث هددت مخابرات الاحتلال بتوسيع استخدام الاعتقال الإداري للمقدسيين ليشمل العشرات منهم بعكس الفترات السابقة، وهو يعتمد على الملف السري الوهمي.