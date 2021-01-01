"الدواء الأمريكية" تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايز

واشنطن /سما/

منحت إدارة الغذاء والدواء األميركية اليوم الموافقة الكاملة الستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لألشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم أن الموافقة على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل فيه مواجهة وباء كوفيد-19 ،مشيرة إلى تلّقي ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، وندرك بأنه بالنسبة للبعض ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ثقتهم بالتطعيم.

وأضافت: اللقاح لا يزال متاًحا أيًضا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاًما، ولإعطاء جرعة ثالثة في بعض اللأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.