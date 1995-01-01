  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس مجلس "غوش عتصيون" يحذر من السماح للسلطة البناء بمنطقة "ج"

الإثنين 23 أغسطس 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس "غوش عتصيون" يحذر من السماح للسلطة البناء بمنطقة "ج"



القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس مجلس "غوش عتصيون" شلومو نئمان، اليوم الاثنين، عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالتقدم في خطط البناء في المنطقة ج.
 
وقال نئمان، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، إن "السماح للسلطة بالبناء في هذه المناطق يعتبر سابقة خطيرة تستهدف الاستيطان اليهودي".
 
وفي وقت سابق، قالت القناة "12" العبرية إن إسـرائيل ستوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة، تزامنا مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين بمناطق "ج".
 
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

#مستوطنات غوش عتصيون #شلومو نئمان #مناطق ج #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: عدم تلقي اللقاح ليس مسألة حرية شخصية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

حماس : لن نقبل بموت غزة المحاصرة والمقاومة لديها أدواتها لفرض معادلاتها على العدو

“لجنة الطوارئ” تعلن البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية