رئيس مجلس "غوش عتصيون" يحذر من السماح للسلطة البناء بمنطقة "ج"

القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس مجلس "غوش عتصيون" شلومو نئمان، اليوم الاثنين، عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالتقدم في خطط البناء في المنطقة ج.



وقال نئمان، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، إن "السماح للسلطة بالبناء في هذه المناطق يعتبر سابقة خطيرة تستهدف الاستيطان اليهودي".



وفي وقت سابق، قالت القناة "12" العبرية إن إسـرائيل ستوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة، تزامنا مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين بمناطق "ج".



وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.