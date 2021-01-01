يائير غولان: خياران أمام اسرائيل للتعامل مع قطاع غزة..

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب ميريتس يائير غولان، اليوم الاثنين، إن التسوية مع حماس في غزة لا تبشر حتما باستقرار الأوضاع بالمنطقة.

وأوضح غولان في تصريح لاذاعة الجيش الاسرائيلي، أن هناك خياريْن حول الأوضاع في قطاع غزة هما اما دخول الجيش الاسرائيلي الى القطاع من اجل اسقاط حماس او التوجه الى التسوية في إطار مفاوضات مباشرة مع حماس.

ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، شبت اليوم في المجلس الإقليمي اشكول المحاذي لقطاع غزة، تسعة حرائق من جراء تجدد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب المستوطنات. وتعكف فرق من المطافئ حاليا على اخمادها.