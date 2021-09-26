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زراعة غزة تشرع بحملة للتطعيم ضد مرض "الحمى المالطية"

الإثنين 23 أغسطس 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تشرع بحملة للتطعيم ضد مرض "الحمى المالطية"



غزة / سما /

بدأت مديريات الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بغزة، اليوم الإثنين، بحملة التطعيم ضد مرض "الحمى المالطية" على مستوى محافظات قطاع غزة، حسب الخطة المحددة والتي نظمتها خدمات البيطرية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنّ الحملة تستهدف حوالي 40 ألف رأس من الاغنام والماعز، مع العلم أن الأولوية في التحصين ستكون للإناث التي لم تنتج سابقًا، ومن المتوقع أن تستمر الحملة حتى 26/09/2021

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي في إطار متابعة الخدمات البيطرية لقطاع الثروة الحيوانية، وتأكيدًا على سلامة المزارع وحفظها من الأمراض المشتركة (تنتقل من الحيوان الى الانسان)، والتي تسبب خسائر اقتصادية لأصحابها، بالإضافة إلى القيام بتحديث بيانات المربين وإعداد الأغنام والماعز المتواجدة بشكل تفصيلي.

ويعتبر مرض الحمى المالطية (Brucellosis)، مرضًا بكتيريًا معديًا ينتقل للإنسان عن طريق التعامل مع الحيوانات المصابة واستهلاك منتجاتها من الألبان غير المبسترة مسببة مشاكل صحية علاجها يستغرق عدة أسابيع.

#غزة #وزارة الزراعة #الحمى المالطية

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