  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو.. والد الجندي المصاب على حدود غزة لبينيت: أنت جبان وضعيف.. استيقظ، من يخيفيك؟

الإثنين 23 أغسطس 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. والد الجندي المصاب على حدود غزة لبينيت: أنت جبان وضعيف.. استيقظ، من يخيفيك؟



القدس المحتلة / سما /

اتهم والد القناص المصاب على حدود غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالخوف والجبن هو وحكومته.

وخاطب والد الجندي في مكالمة مسربة،  بينيت قائلاً: "أنت خائف وحكومتك جبانة ولا تستطيعون اتخاذ قرارات".

وأضاف: "ما هذا؟ ماذا يحدث؟ لماذا لا تقومون باتخاذ القرارات، استيقظ، من يخيفيك؟ هل تخاف من منصور عباس؟".

وتابع والد الجندي: "لا أريد استغلال الموقف لقول هذا لك، ولكن أنت جبان وكل حكومتك جبناء افعلوا شيئاً، أبعدوهم عن الجدار الحدودي لمسافة كيلومتر، ما هذا؟ ليس لديكم أولاد".

وشهدت المكالمة نطق بينيت لاسم الجندي بشكل خاطئ ليخاطبه والده بالقول: "ابني اسمه "بارئيل"، اسمه "بارئيل" فلتقم بزيارته، لا تخف، نحن لا نقوم بفعل أشياء كما يفعلون بجنودنا".

#اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

الأخبار الرئيسية

يائير غولان: خياران أمام اسرائيل للتعامل مع قطاع غزة..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

حماس : لن نقبل بموت غزة المحاصرة والمقاومة لديها أدواتها لفرض معادلاتها على العدو

“لجنة الطوارئ” تعلن البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى

الفصائل تقرر تنظيم مسيرة شعبية جديدة على الحدود الشرقية في هذا التوقيت و المكان ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية