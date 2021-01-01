فيديو.. والد الجندي المصاب على حدود غزة لبينيت: أنت جبان وضعيف.. استيقظ، من يخيفيك؟

القدس المحتلة / سما /

اتهم والد القناص المصاب على حدود غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالخوف والجبن هو وحكومته.

وخاطب والد الجندي في مكالمة مسربة، بينيت قائلاً: "أنت خائف وحكومتك جبانة ولا تستطيعون اتخاذ قرارات".

وأضاف: "ما هذا؟ ماذا يحدث؟ لماذا لا تقومون باتخاذ القرارات، استيقظ، من يخيفيك؟ هل تخاف من منصور عباس؟".

وتابع والد الجندي: "لا أريد استغلال الموقف لقول هذا لك، ولكن أنت جبان وكل حكومتك جبناء افعلوا شيئاً، أبعدوهم عن الجدار الحدودي لمسافة كيلومتر، ما هذا؟ ليس لديكم أولاد".

وشهدت المكالمة نطق بينيت لاسم الجندي بشكل خاطئ ليخاطبه والده بالقول: "ابني اسمه "بارئيل"، اسمه "بارئيل" فلتقم بزيارته، لا تخف، نحن لا نقوم بفعل أشياء كما يفعلون بجنودنا".