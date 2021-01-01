في ظل التوتر مع غزة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب خشية تكرار إطلاق صواريخ من لبنان

القدس المحتلة / سما /

رفع الجيش الإسرائيلي درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، خشية من تكرار إطلاق جهات فلسطينية صواريخ من جنوبي لبنان في ظل التوتر مع قطاع غزة، وفقًا لموقع "ليبانون ديبايت".



وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية حذرت من تحول الجبهة مع لبنان التي تميّزت بهدوء نسبي طوال ١٥ عاماً، إلى جبهة عسكرية نشطة كما هي الحال على جبهة قطاع غزة.



واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن تسيير سفن نفط إيرانية إلى لبنان بدون رقابة يشكل تحديًا جديًا، في ظل تهديد حزب الله بالرد على أي استهداف إسرائيلي لتلك السفن.



وكان حزب الله أطلق ١٩ صاروخًا في السادس من الشهر الجاري على محيط مزارع شبعا والجولان لأول مرة منذ ٢٠٠٦ بعد أن نفذت إسرائيل غارات داخل لبنان ردًا على إطلاق صواريخ فلسطينية.



وتقدر إسرائيل امتلاك حزب الله أكثر من 130 ألف صاروخ وقذيفة قادرة على ضرب أي موقع في إسرائيل.