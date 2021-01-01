  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

في ظل التوتر مع غزة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب خشية تكرار إطلاق صواريخ من لبنان

الإثنين 23 أغسطس 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل التوتر مع غزة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب خشية تكرار إطلاق صواريخ من لبنان



القدس المحتلة / سما /

رفع الجيش الإسرائيلي درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، خشية من تكرار إطلاق جهات فلسطينية صواريخ من جنوبي لبنان في ظل التوتر مع قطاع غزة، وفقًا لموقع "ليبانون ديبايت".
 
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية حذرت من تحول الجبهة مع لبنان التي تميّزت بهدوء نسبي طوال ١٥ عاماً، إلى جبهة عسكرية نشطة كما هي الحال على جبهة قطاع غزة.
 
واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن تسيير سفن نفط إيرانية إلى لبنان بدون رقابة يشكل تحديًا جديًا، في ظل تهديد حزب الله بالرد على أي استهداف إسرائيلي لتلك السفن.
 
وكان حزب الله أطلق ١٩ صاروخًا في السادس من الشهر الجاري على محيط مزارع شبعا والجولان لأول مرة منذ ٢٠٠٦ بعد أن نفذت إسرائيل غارات داخل لبنان ردًا على إطلاق صواريخ فلسطينية.
 
وتقدر إسرائيل امتلاك حزب الله أكثر من 130 ألف صاروخ وقذيفة قادرة على ضرب أي موقع في إسرائيل.

#الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية #لبنان #اسرائيل #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

الأخبار الرئيسية

يائير غولان: خياران أمام اسرائيل للتعامل مع قطاع غزة..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

حماس : لن نقبل بموت غزة المحاصرة والمقاومة لديها أدواتها لفرض معادلاتها على العدو

“لجنة الطوارئ” تعلن البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى

الفصائل تقرر تنظيم مسيرة شعبية جديدة على الحدود الشرقية في هذا التوقيت و المكان ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية