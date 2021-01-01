وزيرا خارجية إسرائيل وسلوفينيا يوقعان اتفاقية في الأمن السيبراني

القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره السلوفيني أنزيه لوغار، اليوم الاثنين، اتفاقية في مجال الأمن السيبراني.



وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "عقدت اجتماع عمل رسميًا مع وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوغار، تم بعده توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجال الأمن السيبراني".



وأضاف: "ناقش الاجتماع، من بين أمور أخرى، انعقاد مجلس الشراكة في الاتحاد الأوروبي والاستمرار في توطيد العلاقات الدافئة بين البلدين".



وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره السلوفيني أنيجيه لوغار في القدس.