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الصحة: نجاح ثلاث عمليات زراعة كلى ‏ بمجمع الشفاء الطبى

الإثنين 23 أغسطس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: نجاح ثلاث عمليات زراعة كلى ‏ بمجمع الشفاء الطبى



غزة / سما /

أكد د. غازي اليازجي رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى، أن الفريق المحلي نجح في اجراء ثلاث عمليات زراعة كلى بمجمع الشفاء ، بإشراف د. وليد مسعود استشاري الأوعية الدموية وزراعة الكلى ورئيس الوفد الأردنى.

ولفت  اليازجي الى أن العمل تم وفق اتباع إجراءات الوقاية والسلامة لحماية المرضى والطواقم الطبية بما يضمن عدم تعرضهم لأية عدوى في ظل جائحة كورونا.

وأوضح ، أن هذه العمليات تأتى ضمن المرحلة السابعة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى بالتعاون مع الفريق الوطني والوفد الأردني برئاسة د. وليد مسعود استشاري الأوعية الدموية وزراعة الكلى وبدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، حيث تم اجراء أربع عمليات زراعة كلى على مدار يومين، أي بمعدل حالتين يومياً.

الى ذلك اعتبر د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي هذه الخطوة بمثابة الاضافة النوعية والمتميزة التي تبشر بانجاز المزيد من العمليات زراعة الكلى خاصة ونحن نتحدث عن صناعة هذا الانجاز بأيدي وطنية أصرت وبذلت على أن تكون الجزء المهم في لوحة العطاء الطبي.

وعبر د. أبو سلمية عن تقديره الكبير للدكتور وليد مسعود والذي واكب محطات هذا الانجاز المهم والى الفريق الطبي المحلي الذي نعتز بهم في كافة المحافل.

. يذكر بأن عدد الحالات التي تم زراعتها من قبل الوفد الأردني منذ بداية البرنامج 29 حالة تكللت جميعها بالنجاح، ومن المتوقع بأن تكون المرحلة الثامنة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

#غزة #وزارة الصحة #عمليات زراعة كلى

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