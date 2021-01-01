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الرجوب يزور مستشفى الرازي

الإثنين 23 أغسطس 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يزور مستشفى الرازي



جنين / سما /

 زار محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أمس، مستشفى الرازي التابع للجنة أموال الزكاة، والتقى برئيس اللجنة نهاد راغب حمدان، والمدير التنفيذي للمشفى الدكتور فواز حماد، واستمع من خلالهما عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومشاريعها التطويرية .

من جهته، أشاد الرجوب، بالدور التكاملي للمشفى مع باقي المؤسسات الصحية في المحافظة، من حيث تقديم الرعاية الصحية.

واوضح أن ذلك يعود بالفائدة الكبيرة على المواطنين ويحفز العمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبهما، شكر كل من الراغب وحماد المحافظ الرجوب على دعمه وتواصله مع مؤسسات المجتمع المحلي للإطلاع على سير عملها وبحث احتياجاتها . وأكدا، أن لجنة أموال الزكاة تقوم على تطوير المستشفى بما يتناسب والاحتياجات الطبية، وهو مكمل لعمل المؤسسات الصحية في المحافظة.

#محافظ جنين #أكرم الرجوب #مستشفى الرازي

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