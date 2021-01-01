الرجوب يزور مستشفى الرازي

زار محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أمس، مستشفى الرازي التابع للجنة أموال الزكاة، والتقى برئيس اللجنة نهاد راغب حمدان، والمدير التنفيذي للمشفى الدكتور فواز حماد، واستمع من خلالهما عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومشاريعها التطويرية .
من جهته، أشاد الرجوب، بالدور التكاملي للمشفى مع باقي المؤسسات الصحية في المحافظة، من حيث تقديم الرعاية الصحية.
واوضح أن ذلك يعود بالفائدة الكبيرة على المواطنين ويحفز العمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
من جانبهما، شكر كل من الراغب وحماد المحافظ الرجوب على دعمه وتواصله مع مؤسسات المجتمع المحلي للإطلاع على سير عملها وبحث احتياجاتها . وأكدا، أن لجنة أموال الزكاة تقوم على تطوير المستشفى بما يتناسب والاحتياجات الطبية، وهو مكمل لعمل المؤسسات الصحية في المحافظة.