الأسير باهر عشة مازال بحاجة لرعاية صحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن الأسير باهر عشة “47 عاماً” والقابع حالياً في معتقل في سجن جلبوع من مدينة نابلس، لا يزال بحاجة لرعاية طبية وخاصة لوضعه الصحي حيث تم إجراء عمليه قسطره له في مستشفى(ايخلوف)، ووضع صمام بلاتين ثابت وأبدي، الإ أن من سلبياته يمنع الأسير من تناول ما يقارب (80) بالمئة من الطعام، كما ويمنع من تناول الطعام الذي يحتوي على اللون الأخضر ويمنع أيضاً تناول اللحوم الحمراء .

ونقل محامي الهيئة على لسان الأسير، بأن ما يقلقه هو انه يجب ان يتم عرضه على طبيب قلب للتأكد من وضع الصمام بعد إجراء العملية، فيما يؤكد الأسير أنه ومنذ سبعة أشهر لم يتم عرضه على الطبيب مع العلم أنه من الضروري أن يقوم الطبيب المختص في القلب بفحصه.

وأكد الأسير، بأنه يعاني بالفترة الأخيرة، من أوجاع الكلى، كما ويعاني من أوجاع في أسنانه وهو يطالب بضرورة عرضه على الطبيب وفحصه .

وأوضحت الهيئة، بأن الأسيرعشه، كان يعاني من أوجاع في القلب منذ عام 2004 حيث كان حينها في سجن (هداريم) وتم تحويله حينها الى مستشفى (مئير-كفار سابا)، وتم عرضه على طبيب وتبين انه يعاني من بعض الضغوطات على القلب وفي عام 2006 في فصل الشتاء تم تحويله الى مشفى العفوله نتيجة التعب والارهاق وتم عمل الفحوصات اللازمة له وفي عام 2014 كذلك الأمر حصل معه وأكد الطبيب حينها بأنه لا بد من إجراء عملية له ، وفي عام 2021 تم إجراء عملية القسطرة له وزرع صمام بلاتين ثابت.

يذكر، أن العشه معتقل منذ عام (1/4/2002)، ومحكوم بالسجن لمدة 22 عاماً، عانى مؤخراً خلال سنوات إعتقاله من مشاكل حادة، وأوجاع في القلب، وماطلت إدارة المعتقلات الإسرائيلية في إجراء الفحوصات اللازمة له، وتقديم الرعاية الصحية وتعمدت أن تترك حالته الصحية تتراجع وتسوء بإستمرار على مدار الأشهر القليلة الماضية.