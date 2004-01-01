مركز يافا الثقافي يحتفل بإطلاق كتاب “رسائل إلى قمر” للاسير المقدسي حسام شاهين

القدس المحتلة / سما /

نظم مركز يافا الثقافي حفل إطلاق لكتاب “رسائل إلى قمر” للأسير المقدسي حسام زهدي شاهين.

واقيم الحفل في مسرح المركز في مخيم بلاطة بحضور بطلة الكتاب “قمر” وعائلتها والمهتمين في المجال الثقافي والأدبي والمجتمع المحلي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز يافا تيسير نصر الله أن هذا الحفل الذي يحتضنه مخيم بلاطة يشكل قيمة وطنية وثقافية يعتز بها المركز والمجتمع المحلي للاحتفاء بأسير أنتج مثل هذا الكتاب المفعم بالإرادة والحياة، بوجود بطلة الكتاب قمر عماد الزهيري، وهي ابنة صديق الاسير شاهين.

واعتبر نصر الله أن هذه المناسبة هي جزء من حراك ثقافي يُعنى بأدب الحركة الأسيرة والأدب الفلسطيني المقاوم، موجها التحية لكل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أشاد المحامي الحيفاوي حسن عبادي، صاحب مبادرة “لكل أسير كتاب” بجهود مركز يافا الثقافي في تبنيه مثل هذه الندوات الثقافية التي تسهم في إثراء القيم الوطنية والأدبية المتعلقة بالسجون.

وقدم عبادي صورة مختصرة عما يحتويه الكتاب من سرد أدبي وثقافي وسيرة ذاتية ورسائل مفعمة بالحب والنضال، والتي تحلق رسائله في فضاء حيفا.

من جهته، استعرض كل من د. خليل قطناني وأسماء أبو عياش ما يحتويه الكتاب من نصوص أدبية تحمل معاني ذات قيمة معرفية وتوصيفا أدبيا بلاغيا للرسائل.

بدورها، شكرت نسيم شاهين، شقيقة الأسير حسام، مركز يافا والمحامي عبادي وبطلة الكتاب “قمر” على ما بذلوه من جهد ثقافي في حفل إطلاق الكتاب، مشيرة الى أن الكتاب يعد تجربة لكل شاب وشابة في الوطن العربي.

وألقى الشاعر عبد الناصر صالح قصيدة شعرية كتبها في أيام اعتقاله قبل 40 عاماً، تعبر عن واقع النضال الفلسطيني والحرية والاستقلال، مشيدا بدور الحركة الأدبية في سجون الاحتلال ودورها في تعزيز الثقافة الوطنية.

وتخلل الحفل الذي قدمته د.عزة عز الدين، الاحتفال بعيد ميلاد قمر، الذي أراده الأسير بأن يكون بالتزامن مع إطلاق الكتاب، بالإضافة إلى توقيع الكتاب من قبل بطلته “قمر”.

يذكر بأن كتاب “رسائل إلى قمر- شظايا سيرة” من إصدار دار الشروق للنشر والتوزيع، وهو عبارة عن مجموعة رسائل لبطلة الكتاب قمر عماد الزهيري، التي تبلغ من العمر 18 عاما ويعتبرها الأسير حسام ابنة له لأنها ولدت في أكناف البيت الذي كان يلجأ اليه في اوقات مطاردته من قوات الاحتلال.

والاسير حسام من مدينة القدس ومعتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسجن 27 عاماً، ويعد كاتباً وروائياً صدر له العديد من الكتابات السياسية والأدبية، كما صدر له كتاب “زغرودة الفنجان” عام 2015.