“التعاون” تطلق جوائزها للعام 2021 لدعم الإنجاز والتميز والابداع

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة التعاون، اليوم الاثنين، عن إطلاق جوائزها السنوية للعام 2021، تقديرا وتكريما لإنجاز وإبداع الشعب الفلسطيني، وللحفاظ على العراقة والأصالة والجذور وخلق الروح التنافسية المبنية على الإنجاز والتميز ورسم صورة مشرفة لثقافة الانجاز وتشجيع وتمكين المؤسسات والأفراد والشباب والمعلمين الفلسطينيين.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن قيمة جوائز هذا العام تبلغ 245 ألف دولار أميركي، تتوزع على خمس جوائز هي: جائزة “التعاون” للقدس- جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس ” للقدس نعمل”، جائزة “التعاون” للشباب- جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي “لغدٍ أفضل… نبدع”، جائزة “التعاون” للتميز في القطاع الثقافي- جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي “سنكون يوما ما نريد”، جائزة “التعاون” للمعلم المتميز- جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز “ابداع معلم … نهضة وطن”، جائزة “التعاون” للتميز في القطاع الصحي- جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة “لمبادرات صحية متميزة”.

وتابع البيان: تأتي جوائز التعاون لتكريم وتحفيز وتقدير المؤسسات التي حققت إنجازات فريدة، وساهمت وتساهم في عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لشعبنا، وللأفراد الرياديين والمبدعين والمبادرين لخدمة فلسطين. فمنذ تأسيسها عام 2003، حصل 117 فائزا على جوائز التعاون من مؤسسات ومدارس وشباب ومعلمين بما يقارب 2.6 مليون دولار.

وأشار القائم بأعمال مدير عام “التعاون” لؤي خوري، إلى أن جوائز التعاون تعتبر من أكبر الجوائز في فلسطين، وتغطي قطاعات ومناطق وفئات مختلفة، كما أنه يتم تقييم المتقدمين للجوائز من قبل لجان تحكيم متخصصة ومستقلة وتطوعية لضمان حيادية وشفافية الاختيار حيث شارك 176 عضوا وعضوة في اللجان منذ بداية تأسيس الجوائز.