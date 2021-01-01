وفد طلابي من جامعة خضوري التقنية يزور الشرطة في جنين

جنين / سما /

زار وفد من طلبة الإعلام في جامعة خضوري التقنية الشرطة بالتعاون والتنسيق مع إذاعة وتلفزيون فرح في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الزيارة هدفت للإطلاع على عمل الشرطة عن كثب وسماع شرح مفصل عن طبيعة عمل أقسام الشرطة .

وفي بداية الزيارة، رحب المقدم أوس عطياني، بالوفد الزائر، وقدم شرحاً، عن طبيعة عمل الشرطة بشكل عام ومدى التطور الذي وصلت إليه إضافة إلى الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع بكافة المجالات .

وأكد على أن الشرطة، تبدي إستعدادها لتقديم كل ما يلزم لرفع كفاءة ومعرفة الطلاب لزيادة قدراتهم العلمية من خلال زيارتهم الشرطة.

وقام الوفد، بعمل جولة في مديرية الشرطة ولقاء مدير المباحث العامة ودائرة الجرائم الإلكترونية والإطلاع على عملهم في محاربة الجريمة الإلكترونية ولقاء مدير فرع مكافحة المخدرات وتقديم شرحٍ عن آفة المخدرات وأضرارها بالمجتمع بالإضافة إلى زيارة غرفة عمليات شرطة المحافظة والإطلاع عن كثب عن عمل الشرطة وقد أظهر الطلبة تفاعلاً كبيراً وإعجاباً بما تقدمه الشرطة .

كما تم التنسيق لعقد لقاءات توعوية مجتمعية من خلال الطلبة الضيوف ويشار إلى أن الطلبة هم من متدربي إذاعة وتلفزيون فرح في جنين .