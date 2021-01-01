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“ميكروت ” تخفض كميات مياة محافظة الخليل وسلطة المياه تحذر من تعطيش المواطنين

الإثنين 23 أغسطس 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
“ميكروت ” تخفض كميات مياة محافظة الخليل وسلطة المياه تحذر من تعطيش المواطنين



الخليل / سما /

 استنكرت سلطة المياه استمرار شركة “ميكروت” الإسرائيلية بقطع المياه المزودة لخط مياه دير شَعّار، المصدر الرئيسي المغذي لمحافظة الخليل عامة وجنوبها تحديداً، وما نجم عنه من خسارة كميات كبيرة من المياه، بلغت ما يزيد على 40000 كوب.

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الانقطاعات المتكررة التي تعمد إليها الشركة تتسبب في حدوث إرباك كبير في عملية توزيع المياه على مستوى الجملة، وكذلك على الهيئات المحلية المزودة للأفراد.

وحذرت سلطة المياه من استمرار شركة “ميكروت” في قطع المياه عن الخطوط المغذية للتجمعات الفلسطينية والتي تؤدي إلى تعطيش المواطنين، مؤكدة أن طواقمها المختصة كانت تواصلت مع الشركة الأسبوع الماضي، وتلقت وعودا بعدم حدوث مثل هذه الانقطاعات إلا أن الأمر تكرر اليوم وأدى إلى زيادة الأزمة المائية، وتحديدا في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة.

وأهابت سلطة المياه بالمواطنين التحلي بالصبر وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة من الترشيد في استهلاك كميات المياه للخروج من هذه الأزمة.

#سلطة المياه #ميكروت الإسرائيلية #الخليل

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