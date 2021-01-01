  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عامًا

الإثنين 23 أغسطس 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عامًا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات البحرينية، أمس الأحد، عن عودة الصلاة وممارسات الطقوس الدينيّة اليهوديّة في الكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947، وفقًا لموقع إسرائيل 24.
 
وجاء هذا بحسب ما كتب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه الشخصيّ على منصة "تويتر".
 
ويتواجد في البحرين ما بين 36 و50 يهوديًا، وفي فبراير/شباط 2020، قالت عضوة مجلس الشورى البحريني نانسي خضوري، في تصريحات إعلامية، إن أعداد "اليهود البحرينيين تراجعت من عدة مئات إلى 36 شخصًا حاليًا".

#البحرين #كنيس يهودي

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

الأخبار الرئيسية

هيومن رايتس ووتش: الغارات الإسرائيلية على أبراج غزة ترقى إلى جرائم حرب

“لجنة الطوارئ” تعلن البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى

الفصائل تقرر تنظيم مسيرة شعبية جديدة على الحدود الشرقية في هذا التوقيت و المكان ..

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية