البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عامًا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات البحرينية، أمس الأحد، عن عودة الصلاة وممارسات الطقوس الدينيّة اليهوديّة في الكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947، وفقًا لموقع إسرائيل 24.



وجاء هذا بحسب ما كتب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه الشخصيّ على منصة "تويتر".



ويتواجد في البحرين ما بين 36 و50 يهوديًا، وفي فبراير/شباط 2020، قالت عضوة مجلس الشورى البحريني نانسي خضوري، في تصريحات إعلامية، إن أعداد "اليهود البحرينيين تراجعت من عدة مئات إلى 36 شخصًا حاليًا".