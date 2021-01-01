الفصائل تقرر تنظيم مسيرة شعبية جديدة على الحدود الشرقية في هذا التوقيت و المكان ..

غزة / سما /

توافقت فصائل العمل الوطني والإسلامي في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، اليوم الاثنين، على تنظيم فعالية جديدة عند الحدود الشرقية لمدينتي خانيونس ورفح.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته الفصائل لوضع خطة متكاملة لبرنامج شامل لفعاليات شعبية بهدف الضغط على الاحتلال لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وتقرر أن تنظم الفعالية الجديدة عصر يوم الأربعاء المقبل عند الحدود الشرقية، على غرار الفعالية التي جرت شرق مدينة غزة يوم السبت الماضي.

وكانت قيادة الفصائل بالقطاع، أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الأحد، عن سلسلة فعاليات شعبية ستنظم من أجل إيصال رسالة واحدة برفض تأخير الإعمار، والتأكيد على ضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل.