  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: 5 وفيات و1366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و382 حالة تعافٍ في فلسطين

الإثنين 23 أغسطس 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 وفيات و1366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و382 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات، و1366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و382 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في سلفيت.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 109، قلقيلية 52، نابلس 266، طوباس 28، سلفيت 27، جنين 49، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 71، ضواحي القدس 8، الخليل 40، بيت لحم 3، قطاع غزة 663، مدينة القدس 42".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 16، قلقيلية 7، نابلس 90، طوباس 4، سلفيت 2، جنين 5، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 42، ضواحي القدس 3، الخليل 2، بيت لحم 1، قطاع غزة 145، مدينة القدس 64".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  96 مريضاً، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 712,501 بينهم 439,024 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #الضفة #غزة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

الأخبار الرئيسية

الفصائل تقرر تنظيم مسيرة شعبية جديدة على الحدود الشرقية في هذا التوقيت و المكان ..

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

قرار رسمي دخل حيز التنفيذ .. إجازة بدون راتب للموظفين الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا

سنوار

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية