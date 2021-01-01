مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر مصرية أن القاهرة تسعى لعقد جولة أخرى من المفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى يشمل صفقة تبادل أسرى، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.



وبحسب المصادر ، فإن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، توصل خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، إلى تفاهمات حول هذه القضية.



وقالت المصادر لـ"العربي الجديد": إنه على الرغم من تمسك حركة حماس وذراعها العسكري "كتائب القسام" بفصل ملف صفقة التبادل وعدم ربطه بأي ملفات أخرى متعلقة بالتهدئة، إلا أن مصر تسعى لتقديم تصوّر يطرح الصفقة كبند مستقل بذاته، على أن تكون مراحله ضمن اتفاق واسع للتهدئة.