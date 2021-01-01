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ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

الإثنين 23 أغسطس 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟



وكالات / سما /

رد الفنان المصري أحمد العوضي على شائعة طلاقه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي إنتشرت بشكل كبير خاصة مع عدم سفره معها في رحلة علاجها بسويسرا.

ورد العوضي، على أحد التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك") في منشور كان يتحدث عن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز قائلا: "الحكاية مش ناقصة هبد"، وفق (لها).


وتابع في رده على أحد المتابعين" لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمه صح من اللي انت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي اتأكد من الكلام بعد كده.. ولو أنت اللي بتخمن فانا بقولك غلط".

وسافرت ياسمين عبد العزيز، إلى مدينة جنيف في سويسرا للاطمئنان الكامل على صحتها، وترغب في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عامًا.

وكشف أحمد العوضي، عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لإستكمال علاجها هناك.

وقال: "لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جينيف بسويسرا، لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد".

#ياسمين عبد العزيز #أحمد العوضي #فنانين

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