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بلدية غزة تبحث مع شرطة محافظة غزة سبل تنظيم الشوارع والأسواق

الإثنين 23 أغسطس 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع محافظ شرطة غزة العقيد هاشم السرحي سبل التعاون والتنسيق في تنظيم الشوارع والأسواق وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات على الأرصفة والطرقات لاسيما في المناطق التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير دائرة الشؤون الإدارية ضياء سكيك، فيما حضر عن الشرطة إلى جانب السرحي، نائب محافظ الشرطة العقيد محمد الشرافي، ومدير شرطة حي الشجاعية المقدم جمال الوكيل، ومدير العلاقات العامة في المحافظة المقدم سامح اشتيوي، ومدير شرطة بلدية غزة المقدم محمد نصر.

وناقش الطرفان سبل تنظيم المناطق الحيوية والتي تشهد ازدحاماً مرورياً وتعديات على الأرصفة والتي قد تتسبب بحوادث سير بفعل إغلاق الأرصفة وممرات المشاة في بعض المناطق والأسواق في مناطق مختلفة من المدينة.
كما بحث الطرفان سبل تنظيم منطقة الساحل، والمنطقة المحيطة بسوق البسطات بحي الشجاعية، وسوق الشيخ رضوان، وسوق معسكر الشاطئ، وتنظيم مرور الشاحنات في شارع صلاح الدين في مدينة غزة.

وأكد رئيس البلدية أهمية تعاون البلدية والشرطة ومختلف جهات الاختصاص ولجان الأحياء لتنظيم الشوارع والأسواق، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من حوادث السير، ووضع آليات تساهم في تخفيف الازدحام المروري.

من جهته؛ شكر وفد الشرطة بلدية غزة على جهودها وأكد أهمية تكاتف ومشاركة كافة فئات المجتمع في عملية تنظيم المدينة، واستعداد الشرطة وجهوزيتها لتنفيذ أعمال تنظيم الشوارع والأسواق بالتعاون مع البلدية.
واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة القليلة المقبلة للبدء بحملة إرشاد وتواصل مع  الوجهاء والمواطنين لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظام والبدء بإجراءات تنظيم للمناطق التي تشهد إزدحاماً وإعاقة في حركة السير.

#بلدية غزة #شرطة #الشوارع

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