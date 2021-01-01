قرار بمنع حفر الآبار في كافة مناطق قطاع غزة

غزة / سما /

قررت سلطة المياه وجودة البيئة في غزة، منع حفر آبار المياه في كافة مناطق قطاع غزة، في ظل التراجع الشديد في مناسيب وجودة المياه الجوفية، وانتشار التعديات على الخزان الجوفي من خلال حفر آبار المياه المخالفة، وانطلاقاً من قانون المياه.

وأهابت سلطة المياه وجودة البيئة في بيان لها اليوم الاثنين، بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم حفر آبار المياه حفاظاُ على الموارد المائية المحدودة وحق الأجيال القادمة فيها.

وأكدت على أن مخالفة القانون وحفر آبار المياه يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وللعقوبات المنصوص عليها في قانون المياه.

كما دعت كافة المواطنين الذين يملكون آبار مياه لضرورة الإسراع في مراجعة سلطة المياه وجودة البيئة لتصويب أوضاعهم القانونية خلال الثلاثة شهور القادمة، تجنباً للمسائلة القانونية.