بلدية خان يونس توقع اتفاقية لتأهيل ثلاثة شوارع زراعية

خانيونس / سما /

وقعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة اتفاقيةً لتأهيل ثلاثة شوارع زراعية في الأحياء الهشة وذلك لتمكين المزارعين والسكان من قضاء احتياجاتهم المختلفة وتعزيز النشاط التجاري في تلك المناطق، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة (84,435) ألف دولارًا.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ومدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومدير دائرة الأشغال م. محمود القدرة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول ملف صندوق البلديات بالبلدية أ. عبد الكريم الفرا، ورئيس شركة لاند مارك للتجارة العامة والمقاولات م. وائل أبو دقة.

وخلال توقيع الاتفاقية أكد د. البطة على أهميتها في تعزيز النشاط الزراعي والاقتصادي بخان يونس في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى وبكل امكانياتها المتاحة ومن خلال تواصلها مع الجهات المانحة من أجل تأمين حياة كريمة لكل مكونات المجتمع، من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة التي تساند جهود البلدية الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيزها بالشكل المطلوب.

وشدد د. البطة على أهمية الاتفاقية التي تستهدف تطوير ثلاثة شوارع في أحياء السلام، المنارة، المواصي الجنوبي بطول إجمالي تجاوزت (1,520) مترًا، حيث سيتم المباشرة في الأعمال الميدانية مطلع الأسبوع المقبل والمتوقع الانتهاء منها في غضون شهرين تقريبًا حسب خطة العمل.

وثمّن د. البطة الشراكة الحقيقية والدور الفاعل للمؤسسات والجهات المانحة التي تعنى بتسهيل عمل المزارعين وتساهم في تعزيز القطاع الزراعي وتسويق المنتوجات الزراعية وتساعد على تحقيق الفائدة المرجوة، شاكراً تعاون المواطنين في أحياء خان يونس المختلفة مع طواقم البلدية والشركة المنفذة لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.

ومن جانبه، أشار م. الأخرس إلى أن الاتفاقية تشمل تطوير شارع (11331) بطول (470) مترًا وعرض (8) أمتار ويقع في حي المنارة ويصل بين شارعي (101 و9)، وشارع رقم (140) بطول (450) وعرض (7) أمتار ويقع في حي السلام وذلك من شارع رقم (101) حتى مسجد الفلاح، بالإضافة إلى شارع رقم (18093) بطول (450) مترًا وعرض (5) أمتار ويقع في حي المواصي الجنوبي ويربط شارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات" وحتى مسجد عثمان غربًا.

وأوضح م. الأخرس أنه سيتم تسوية وتمهيد الطرق المذكورة وفرد طبقة ناتج كسارة بسمك (10) سم وطبقة كركار بسمك (5) سم، وتنفيذ أعمال الرش والدمك للتربة وتركيب شبك حماية مع زوايا حديد في بعض الأماكن لتسهيل حركة المزارعين وتمهيد الطرق المؤدية لأراضيهم.